Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed marznącymi mżawkami powodującymi gołoledź i przed gęstymi mgłami ograniczającymi widzialność do 100 metrów. Alerty obowiązują do wtorkowego poranka. Uważać muszą mieszkańcy północnej-zachodniej i południowej Polski.

Pilny alert IMGW. Tu będzie gołoledź i gęsta mgła Fot. Marek BAZAK / East News / Zdjęcie poglądowe

Z prognozy meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że we wtorek 12 listopada na zachodzie zachmurzenie będzie duże i należy spodziewać się opadów deszczu. Dodatkowo wysoko w Sudetach synoptycy spodziewają się deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

"Na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami, na południowym wschodzie miejscami większymi. Na południowym wschodzie w nocy i rano mgły, również marznące i osadzające szadź" – informuje IMGW.

Noc z poniedziałku na wtorek w kotlinach karpackich zapowiada się ponadto dość mroźna – synoptycy prognozują spadek temperatury do około -4°C. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-5°C na wschodzie do 9°C na północnym zachodzie oraz krańcach południowo-wschodnich.

Alert pogodowy IMGW. Tu będzie gołoledź i gęsta mgła

W poniedziałek po południu IMGW wydał ponadto ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi mżawkami na północnym zachodzie oraz przed gęstą mgłą na południu i południowo-zachodnich krańcach Polski.

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź dotyczy części województwa pomorskiego (powiaty kartuski, kościerski, starogardzki, chojnicki, człuchowski) oraz części województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty tucholski, sępoleński, nakielski, świecki). Alert obowiązuje do wtorku 12 listopada, do godz. 9:00.

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą dotyczy z kolei południowych województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Ten alert obowiązuje również do wtorku 12 listopada, do godz. 9:00. "Prognozuje się gęste mgły, lokalnie marznące" – podał IMGW.

Jak dodali synoptycy, widzialność wyniesie miejscami poniżej 100 metrów. Dodatkowo przy ujemnej temperaturze może być ślisko.

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, IMGW opublikował niedawno nową długoterminową prognozę pogody. Z raportu wynika, że możemy spodziewać się większych opadów deszczu, które będą wyższe niż średnia z lat 1991-2020.

W grudniu opady deszczu w Polsce mają być zróżnicowane – od około 36 mm w Gdańsku do około 73 mm w Koszalinie. Średnie temperatury dzienne będą wynosiły od -3 do -1°C w Zakopanem, a w Gdańsku i Szczecinie około 1,5-3°C. Prognozy wskazują, że na zachodzie oraz w centrum Polski będzie cieplej niż zazwyczaj, natomiast w pozostałych częściach kraju temperatura będzie zbliżona do średnich wartości.

Synoptycy prognozują, że w styczniu temperatury będą najwyższe w całej zimie. Oznacza to, że nie powinniśmy obawiać się silnych mrozów. W większości regionów temperatura będzie wyższa niż średnia z lat ubiegłych. W Zakopanem wahać się będzie od około -4,4°C do -2,2°C, natomiast w Szczecinie od -0,2°C do 1,9°C. Opady deszczu w styczniu będą zbliżone do normy, jednak wyższe temperatury mogą sprawić, że zamiast śniegu pojawią się deszcze.

Luty natomiast może przynieść typowe warunki zimowe. W tym miesiącu w poszczególnych częściach Polski temperatury nie przekroczą średnich wartości wieloletnich, które wynoszą -3,6/-0,8°C w Zakopanem, od -0,5°C do 3°C w Gorzowie Wielkopolskim oraz 0,1°C do 3,5°C w Szczecinie. Opady w lutym mają natomiast przekroczyć normy, a to oznacza, że możemy liczyć na większe ilości śniegu niż w styczniu.

