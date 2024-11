Kto był inicjatorem prawyborów w KO? Ministra edukacji komentuje Fot. Mateusz Grochocki/East News

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w Koalicji Obywatelskiej odbędą się prawybory, które mają na celu wyłonienie kandydata ugrupowania w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze w listopadzie, a jej ogłoszenie zaplanowane jest na 7 grudnia na Śląsku. Tego dnia swój program przedstawi Rafał Trzaskowski lub Radosław Sikorski. Premier Donald Tusk poinformował, że prawybory odbędą się prawdopodobnie 23 listopada.

W tej sprawie wypowiedziała się ministra edukacji Barbara Nowacka. W programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 przekazała, że to dobry moment dla KO, aby zaprezentować swoje dalsze plany. Nowacka ujawniła także, że inicjatorem przeprowadzenia prawyborów był właśnie Trzaskowski.

– I proszę spojrzeć, prawybory, które zresztą na zarządzie wnioskował Rafał Trzaskowski, powodują, że rozmawiamy o tym, a nie zastanawiamy się nad rozmemłanym PiS-em – przekazała.

Ministra edukacji zaznaczyła, że premier Tusk zareagował entuzjastycznie na tę inicjatywę. Barbara Nowacka określiła prezydenta Warszawy jako osobę, która potrafi łączyć i mobilizować społeczeństwo. Zaznaczyła również, że jej zdaniem Trzaskowski sprawdził się w trudnych momentach, kiedy Polska stanęła przed poważnymi wyzwaniami, przywołując pandemię COVID-19 oraz początek kryzysu uchodźczego. Podkreśliła, że to na niego odda swój głos, przedstawiając jednocześnie powody, dla których odbywają się prawybory.

– Prawybory są dlatego, że Rafał Trzaskowski uznał, że jeżeli jest Radosław Sikorski, robiący bardzo mocną kampanię w mediach, mediach społecznościowych, no to faktycznie, żeby kampania była taka, ta właściwa, prezydencka, że wszyscy działamy wspólnie, że nie ma potem dywagacji, a może byłoby tak lepiej, a może inaczej, to ten vox populi członkiń i członków naszych partii koalicyjnych będzie najsilniejszym mandatem dla kandydata – powiedziała Nowacka.

Sikorski czy Trzaskowski, kto lepszym kandydatem według Polaków?

W naTemat.pl pisaliśmy, że w niedawno opublikowanym sondażu przeprowadzonym przez SR Research na zlecenie rp.pl, zapytano Polaków, który z kandydatów, według nich, lepiej poradziłby sobie z kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Wyniki pokazały, że przewagę uzyskał prezydent Warszawy – 29,3 proc. respondentów uważa, że to Trzaskowski lepiej odnajdzie się w tematyce bezpieczeństwa. Z kolei na Radosława Sikorskiego zagłosowało 25,9 proc. badanych. 19,3 proc. osób uważa, że obaj kandydaci byliby w tej kwestii równie kompetentni, a 25,5 proc. nie miało zdania.

Analiza wyników pokazuje różnice w preferencjach poszczególnych grup społecznych. Wśród respondentów w wieku 35-49 lat wyraźnie wygrywa Sikorski (31,1proc. do 26,7 proc.), podobnie wśród osób z wyższym wykształceniem (31,9 proc. do 27,1 proc.) oraz w grupie osób zarabiających powyżej 7 tys. zł netto (40,2 proc. do 26,6 proc.).

Z kolei Trzaskowski zyskuje znaczną przewagę wśród najmłodszych badanych, w grupie do 24 lat wskazało na niego 38,5 proc. osób, podczas gdy na Sikorskiego 19,8 proc. Prezydent Warszawy cieszy się także poparciem osób z wykształceniem średnim (32,1 proc. do 21,9 proc.) oraz wśród mieszkańców miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców (38 proc. do 18,5 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 5-6 listopada 2024 roku na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia, korzystających z panelu online SW Panel. Próba była losowo-kwotowa.

