– Mogę ujawnić, że sztab Donalda Trumpa otrzymał wszystkie materiały z negatywnymi wypowiedziami na jego temat – oświadczył Tarczyński. – Donald Trump jest świadomy, co pisała na jego temat żona Radosława Sikorskiego , co mówili o nim polscy politycy, w tym Donald Tusk – dodał.

Tarczyński doniósł Trumpowi na Tuska?

Chodziło mu zapewne o artykuł żony Sikorskiego z końca października. "Trump mówi jak Hitler, Stalin i Mussolini" – napisała Anne Applebaum w "The Atlantic" i dodała, zresztą słusznie, że prezydent-elekt wprowadził do amerykańskiej polityki prezydenckiej nieludzki język.

Jeśli chodzi o Tuska, mogło mu natomiast chodzić o jego wypowiedzi sprzed półtora roku. Szef rządu stwierdził na jednym ze spotkań, że "Trump, jego zależność od rosyjskich służb już dziś nie podlega dyskusji". – To nie jest tylko moje przypuszczenie – mówił Tusk i dodał, że "amerykańskie służby nie wykluczają, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby nawet 30 lat temu".

Takie doniesienia faktycznie się zresztą pojawiały i to o wiele wcześniej, a pisał o tym m.in. "The Guardian". W marcu 2023 to medium poinformowało, iż od października 2022 roku amerykańscy prokuratorzy badają domniemane rosyjskie powiązania finansowe z Trump Media & Technology Group. Wskazano, że w grudniu 2021 Trump Media otrzymało dwie pożyczki o łącznej wartości 8 mln dolarów od mało znanych podmiotów powiązanych z Putinem, ponieważ firma "stanęła na krawędzi upadku".