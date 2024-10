Jak pisaliśmy w naTemat, od września 2025 roku edukacja zdrowotna będzie obowiązkowym przedmiotem w polskich szkołach – od czwartej klasy podstawówki aż po ostatnią klasę liceum. Zastąpi wychowanie do życia w rodzinie.

Poseł PiS Kazimierz Smoliński przeciwko edukacji zdrowotnej w szkołach. Protestuje też Ordo luris

"Wielokrotnie ostrzegaliśmy, że jeśli neomarksiści będą mieli wpływ na edukację, będą starali się prowadzić seksualizację dzieci w szkołach. Dziś to niestety się realizuje. MEN planuje wprowadzić przedmiot 'edukacja zdrowotna', na którym będą przekazywane treści o tematyce czysto seksualnej" – napisał polityk na X (dawnym Twitterze).

Były sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (wcześniej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa) stwierdził, że "przedmiot ma być obowiązkowy, co jest sprzeczne z art. 48 Konstytucji, który gwarantuje, że 'rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami'".

Edukację zdrowotną OI nazwało "antyrodzinną, permisywną edukację seksualną pod pozorem nauki o zdrowiu". Z kolei w sierpniu wraz z innymi organizacjami "reprezentujących interesy rodziców i nauczycieli" złożyło do MEN petycję .

Jej autorzy domagali się: "pozostawienia w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, w którym edukacja seksualna osadzona jest w kontekście małżeństwa i rodziny"; a także "niewprowadzania do szkół nowego przedmiotu 'edukacja zdrowotna', obejmującego edukację seksualną osadzoną w kontekście zdrowia".

Nowy przedmiot w szkole. Co to jest edukacja zdrowotna?

Jak pisaliśmy w naTemat, nad kształtem edukacji zdrowotnej, nowego przedmiotu szkolnego , pracuje zespół we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia. Na jego czele stoi prof. Zbigniew Izdebski, pedagog, seksuolog i nauczyciel akademicki. Jak będzie wyglądał element edukacji seksualnej w programie?

– Nie będzie ingerencji w światopogląd uczniów. Dostarczymy im wiedzy, na podstawie której dokonają własnych wyborów. To będzie dostosowana do wieku ucznia edukacja w zakresie praw człowieka, równości płci, relacji, reprodukcji. Z informacją o ryzykach związanych z życiem seksualnym – mówił w "Newsweeku". Dodał, że to przełom w polskiej edukacji, bo "tego się nie udawało przewalczyć od trzydziestu lat".