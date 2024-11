Beata Klimek to mieszkanka miejscowości Poradz w województwie zachodniopomorskim. Jej poszukiwania trwają od 7 października. Ostatnią osobą, która spotkała kobietę, była sąsiadka , gdy rano odprowadzały dzieci na przystanek autobusowy. Później pani Beata miała udać się do pracy, jednak nigdy tam nie dotarła, a nikt więcej jej nie widział.

Beata Klimek jest w trakcie rozwodu z mężem. Mężczyzna czasami przyjeżdża do domu swoich rodziców, gdzie kobieta mieszka razem z dziećmi. Był tam także w dniu jej zaginięcia. 7 października między godz. 8:00 a 9:00 dzwoniono do niej z pracy, po południu dzieci wróciły ze szkoły.

– Przyszły do mnie i powiedziały: "Ciocia, mamy nie ma w domu. Pomóż nam" – powiedziała w rozmowie z TVN Katarzyna Klimek, siostra zaginionej. To ona powiadomiła służby.

– To jest wręcz nieprawdopodobne, aby Beata wyjechała. Jest to osoba, dla której podróż dalej niż 10 km od domu jest zupełnie czymś nienaturalnym – powiedział jeden z jej krewnych w rozmowie z "Faktem".

– Gdy przyjeżdża do lekarza w Szczecinie , to nigdy nie samochodem, tylko ewentualnie pociągiem. Albo mnie prosiła, żebym po nich przyjechał lub przynajmniej odebrał z dworca. A w auto wsiadała tylko, po to, aby dojechać do pracy lub zawieźć coś w miejsce, które zna od urodzenia – dodał.

Jeden z najnowszych wątków w sprawie ujawniła Interia. W samochodzie zaginionej, którym 47-latka dojeżdżała do pracy, znaleziono prawo jazdy obywatela Niemiec. Dokument nie mógł jednak należeć do rzekomego partnera kobiety, z którym miałaby wyjechać do Niemiec. Właściciel dawno temu zgłosił zgubienie prawa jazdy na terenie Niemiec – policja w Łobzie potwierdziła to dla Interii. Ponadto okazało się, że to mąż pani Beaty pracował w Niemczech.