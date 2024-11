Jak już informowaliśmy w naTemat.pl, Haiti pogrąża się w coraz większym politycznym i społecznym chaosie. Gangi w tym kraju są bezkarne i paraliżują funkcjonowanie państwa. To właśnie one najpewniej stoją za ostrzelaniem pasażerskiego samolotu amerykańskich tanich linii lotniczych Spirit Airlines w poniedziałek (11 listopada).

Samolot linii Spirit Airlines ostrzelany na Haiti

Jak podało CNN, samolot linii Spirit Airlines zbliżał się do lądowania na lotnisku w stolicy Haiti Port-au-Prince. Właśnie wtedy w kierunku maszyny miały zostać oddane strzały. Pilot wówczas poderwał ponownie maszynę i oddalił się z terenu lotniska. Ostatecznie lot został przekierowany, a załoga bezpiecznie wylądowała w Santiago w Republice Dominikany.

Link do niepokojącego wideo znajdziecie TUTAJ . Ostrzegamy, że obraz jest niepokojący.

To jednak niejedyny taki incydent. CNN poinformowała, że także linia JetBlue z takiego samego powodu przedłużyła zawieszenie lotów do 2 grudnia. W ich maszynie wracającej w poniedziałek z Haiti stwierdzono bowiem uszkodzenia spowodowane ostrzałem.

Kolejny samolot trafiony na Haiti

"Aktywnie badamy ten incydent we współpracy z odpowiednimi władzami" – poinformowała linia lotnicza JetBlue, co cytuje CNN.

Amerykańska telewizja zwraca uwagę, iż do incydentów doszło w dniu, w którym rada przejściowa Haiti zaprzysięgła nowego premiera, biznesmena Alixa Didiera Fils-Aime'a, który zobowiązał się do przywrócenia demokracji i bezpieczeństwa w kraju.

W związku z tymi incydentami także linie Spirit Airline i American Airlines tymczasowo odwołały wszystkie loty do Haiti. Dodatkowo tamtejszy rząd poinformował, że lotnisko w stolicy kraju będzie nieczynne co najmniej do poniedziałku 18 listopada.