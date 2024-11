Linia lotnicza Ryanair po raz kolejny oferuje atrakcyjną promocję dla pasażerów. Tym razem można skorzystać z tanich lotów w okresie od listopada do 18 grudnia, obejmujących najpopularniejsze kierunki turystyczne w Europie. To świetna okazja, by odwiedzić jarmarki bożonarodzeniowe i poczuć wyjątkową atmosferę świąt w europejskich miastach.

Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Ryanair wprowadził błyskawiczną, zimową wyprzedaż, oferując zniżkę 15 proc. na loty do najpopularniejszych europejskich miast i nie tylko. To świetna okazja, by zaoszczędzić na bilecie i spełnić marzenie o podróży do wymarzonego miejsca.

Sezon świąteczny to czas, kiedy europejskie miasta przeżywają prawdziwą transformację, a tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe przyciągają rzesze turystów. Z lotem Ryanair możesz odwiedzić takie miejsca jak Wiedeń, Berlin czy Londyn, które słyną z niezwykłej atmosfery i zapierających dech w piersiach dekoracji. Niedawno na łamach naTemat.pl prezentowaliśmy ranking najpiękniejszych jarmarków – teraz jest idealna okazja, by zobaczyć je osobiście.

Ryanair oferuje loty z warszawskiego lotniska Chopina do Wiednia już od 95 zł. Z Krakowa ceny zaczynają się już od 83 zł. A jeśli planujecie wypad do Londynu, to przewoźnik przygotował świetne oferty: loty z Katowic, Poznania i warszawskiego Modlina można złapać już za 79 zł w jedną stronę, a z Gdańska nawet za 70 zł! Z Łodzi dostępne jest połączenie od 93,90 zł.

To także świetna okazja, by wybrać się do Pragi, jednego z najchętniej odwiedzanych miast w okresie świątecznym. Z Krakowa można tam polecieć już za 69 zł, a z Gdańska za 95 zł. Zimowy okres to także doskonały czas, by zwiedzić Kopenhagę – loty do stolicy Danii dostępne są już od 79 zł z Poznania i Gdańska, a z Krakowa od 104 zł. Jarmark w Berlinie to kolejna atrakcja, której nie można przegapić. Z Krakowa polecimy tam już za 79 zł.

Ale to nie koniec – Ryanair przygotował również wyjątkowe oferty na loty do słonecznych krajów, takich jak Hiszpania, Włochy, Cypr, Malta czy Grecja. Jeśli więc marzycie o ucieczce od zimowej pogody, to teraz jest świetny moment, by zarezerwować bilet i cieszyć się urokami śródziemnomorskiego klimatu.

Zasady promocji

Promocja trwa tylko 48 godzin – do 13 listopada! Zniżka 15 proc. obowiązuje na wybrane loty. Aby skorzystać z oferty, wystarczy podczas zakupu wprowadzić kod promocyjny "FS150FFP". Przykładowe ceny podane wcześniej są cenami przed zastosowaniem promocji, co oznacza, że po wpisaniu kodu, bilety będą jeszcze tańsze. Wyprzedaż obowiązuje tylko podczas zakupów online i jest uzależniona od dostępności miejsc na wybranych trasach oraz terminach. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy tras krajowych ani lotów łączonych.

