Szykuje się rekordowy przelew z KPO dla Polski. "Trafi do nas pod choinkę"

We wtorek napłynęły do Polski ważne informacje z Brukseli. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała bowiem, że do Polski trafi 40 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy. Jak dodała ministra funduszy i polityki regionalnej, stanie się to akurat przed Bożym Narodzeniem.