Biedronka pokazała nową gazetkę promocyjną. Są tam korzystne okazje

Na co warto szczególnie zwrócić uwagę? Za niecałe 5 zł w Biedronce będzie można kupić drugą butelkę oleju rzepakowego.

Jeśli mamy ochotę na lody – to warto sięgnąć po produkt Carte D'or. Drugie, tańsze pudełko tych lodów dostaniemy za symboliczną złotówkę. Kupując za to dwie większe napoje Pepsi, za 1 gr dostaniemy paczkę Doritos.

Kremy i dezodoranty w bardzo dobrej promocji w Biedronce

Jeśli chodzi o dezodoranty i antyperspiranty, to przy zakupie trzech najtańszy z nich zabierzemy do domu z rabatem...100 proc. Fajnie wygląda też promocja na kremy Nivea do 100 ml. Drugi (ten tańszy) kupimy, płacąc złotówkę.