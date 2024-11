"Promocyjne szaleństwo" zaczęło się już w czwartek, gdy klienci z kartą Moja Biedronka mogli sięgnąć po popularne szampony do włosów Schauma w ofercie "1+1 gratis". Kupując jedno opakowanie, drugie otrzymywano zupełnie za darmo. Dla osób ceniących niemieckie kosmetyki do włosów to była doskonała okazja, by zgromadzić zapas na dłużej.