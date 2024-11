Lidl po długim weekendzie przecenia sprzęty domowe

W najnowszej gazetce promocyjnej Lidla – obowiązującej od 12 do 16 listopada – pojawiła się wyjątkowa oferta, która może przyciągnąć tłumy do sklepów. Sieć zapowiedziała obniżkę cen na robot kuchenny 650W marki Silvercrest Kitchen Tools, dostępny teraz za jedyne 189 zł! To aż 60 zł mniej od ceny regularnej, która wynosiła 249 zł.