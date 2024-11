Był "Oppenhmeier", teraz Christopher Nolan robi nowy film. Obsada jest... kosmiczna

Czekacie na nowy film Christophera Nolana? To ucieszycie się, że jest już data premiery i obsada. Mimo że sam twórca "Oppenheimera", "Incepcji" i "Mrocznego Rycerza" jeszcze milczy, to mówi się o gwiazdach. Zendaya i Tom Holland to dopiero początek.