Przesłuchałam nową piosenkę Julii Żugaj. Ten duet z Piasecznym będzie hitem [WIDEO]

Julia Żugaj podbija "Taniec z gwiazdami", w którym dostała się do finału, ale rozwija się też w innych dziedzinach. 24-latka nagrała właśnie nową piosenkę w duecie z Andrzejem Piasecznym. Przesłuchałam "Piosenkę o końcu świata" i... jej refren wciąż nucę w głowie. Czy to będzie kolejny hit młodej influencerki? Na to się zapowiada.