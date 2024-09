Były europoseł Prawa i Sprawiedliwości , według nieoficjalnych doniesień, miał już usłyszeć zarzuty. On sam twierdzi jednak, że to "teatr", a jego współpracownicy z partii – na czele z Jarosławem Kaczyńskim – grzmią o zemście obecnej koalicji rządzącej .

Zembaczyński z KO też ma dyplom z Collegium Humanum. Co teraz zrobi poseł?

Zembaczyński studiował na kierunku Executive MBA (Master of Business Administration). – Zainwestowałem w te studia prywatne pieniądze, liczyłem, że będzie to dla mnie dodatkowy element wykształcenia na czas po polityce. Okazuje się, że ten dyplom nie jest nic warty i mogę powiesić go sobie na ścianie w spiżarni. Trudno w tej sytuacji nie mieć pretensji do Ryszarda Czarneckiego – mówi nam poseł.