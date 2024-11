Pod nieobecność zatrzymanego przez CBA Jacka Sutryka , Wrocławiem rządzi pierwsza wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska. Będzie pełniła obowiązki, dopóki na fotel nie powróci zatrzymany dziś przez CBA samorządowiec. Co to oznacza w praktyce i dlaczego tak się dzieje?

Załóżmy kilka możliwych scenariuszy. Zacznijmy jednak od tego, że skoro Jacka Sutryka zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne , to najprawdopodobniej ma ono silne umocowanie do działania. Sprawa jest bardzo głośna, CBA nie mogłoby sobie pozwolić na zatrzymywanie prezydenta dużego miasta na podstawie słabych dowodów.

Co się stanie, jeśli Jacek Sutryk zostanie aresztowany?

Sąd może jednak też zakazać mu sprawowania funkcji publicznych do czasu wyjaśnienia sprawy. To nie oznacza jego odwołania, ale wtedy miastem rządzić będzie Renata Granowska.

Czy do Wrocławia może wejść komisarz?

Kiedy Jacek Sutryk może stracić stanowisko? Wtedy, gdy ewentualnie zostanie prawomocnie skazany. Formalnie zostanie prezydentem aż do momentu, gdy dostanie wyrok sądu drugiej instancji i ten wyrok się uprawomocni. Utraci wtedy tzw. prawo wybieralności, jako człowiek skazany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. To może potrwać kilka lat.

Czy jest szansa na odwołanie Sutryka w referendum?

Nowe wybory mogą też zostać rozpisane wtedy, gdyby Sutryk został odwołany w drodze referendum. Ale to nie jest łatwa sprawa. Wniosek o referendum może złożyć rada miasta, jeśli takie postępowanie poprze co najmniej 3/5 radnych.

Mogą to też zrobić mieszkańcy, ale muszą zdobyć podpisy 10 proc. liczby uprawnionych do głosowania. Samo referendum zaś staje się ważne, gdy głosuje co najmniej 60 proc. liczby osób, które brały udział w poprzednich wyborach. W Polsce takich udanych referendów było do tej pory zaledwie kilka.