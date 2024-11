"Sami swoi: Początek" trafił na Netflix

Przypomnijmy, że wcześniej w słynne postaci z polskiej popkultury wcielili się znakomici Władysław Hańcza ("Chłopi" i "Potop") oraz Wacław Kowalski ("Zakazane piosenki" i "Agnieszka 46"). Aktorzy powrócili do tych ról jeszcze w filmach "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć".

U Żmijewskiego znany polskim widzom duet odegrali Karol Dziuba ("Zenek" i "Bo we mnie jest seks") i Adam Bobik ("Mały palec" i "Charon"). W obsadzie nowej produkcji wymieniono również nazwiska Weroniki Humaj ("Wataha"), Pauliny Gałązki ("Kamienie na szaniec"), Anny Dymnej ("Znachor"), Adama Ferencego ("Jasminum"), Zbigniewa Zamachowskiego ("Wiedźmin") i Janusza Chabiora ("Służby specjalne").

Scenariusz do "Samych swoich: Początku" stworzył Andrzej Mularczyk , który pracował również nad oryginalnymi filmami Chęcińskiego. Wybitny scenarzysta zmarł w wieku 94 lat pod koniec czerwca bieżącego roku.

Zdjęcia do filmu z Bobikiem i Dziubą powstały m.in. w Parku Etnograficznym w Tokarni, miasteczku Nowa Słupia, we wsi "Racławice Śląskie" i Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie .

– Nigdy bym się nie przymierzył do robienia "Samych swoich" ponownie. My opowiadamy historię zupełnie inną, o dzieciństwie, dojrzewaniu bohaterów tej komedii, opowiadamy po swojemu – mówił kieleckiej "Wyborczej" reżyser Artur Żmijewski jeszcze przed premierą filmu. – Nie będzie to komedia, ale raczej tragikomedia. Opowieść o świecie, którego już nie ma – podkreślał gwiazdor.