Co ze zdrowiem Zbigniewa Ziobry? Polityk poddał się operacji za granicą Fot. Filip Naumienko/East News

Jak informuje serwis "Super Express", Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Belgii, gdzie przeszedł kolejny zabieg związany z leczeniem nowotworu. Operacja była niezbędna, by polepszyć jakość życia polityka.

Według dostępnych informacji zabieg ten jest częścią skomplikowanego procesu leczenia, który Ziobro przechodzi od momentu diagnozy. Tym razem polityk poddał się operacji poszerzenia żołądka w jednej z belgijskich klinik. Były minister sprawiedliwości pozostaje pod stałą opieką specjalistów, stosując się do ich zaleceń. Zabieg ten może okazać się przełomem w dążeniu Ziobry do poprawy codziennego funkcjonowania.

Operacje tego typu są stosunkowo częste w przypadkach podobnych do tego, z którym zmaga się Ziobro. Często wynikają one z komplikacji po resekcji żołądka, podczas której dochodzi do zwężeń i niedrożności znacząco utrudniających pacjentom życie.

Choroba Zbigniewa Ziobry

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, u Zbigniewa Ziobry zdiagnozowano nowotwór przełyku i niestety doszło do przerzutów. Były minister sprawiedliwości przeszedł już szereg zabiegów, w tym usunięcie 20 cm przełyku oraz części żołądka. Zastąpili go nowym, który przymocowano do jego płuc. Ziobro otwarcie mówił o swojej chorobie w mediach.

– Dotychczas to m.in. naświetlanie, chemia i operacja wycięcia 20 cm przełyku, części żołądka oraz węzłów chłonnych. Lekarze zbudowali nowy przełyk i niewielki żołądek, który umieścili nie w jego anatomicznym miejscu, lecz na prawym płucu – powiedział w jednym z wywiadów.

Obecnie polityk oczekuje na decydującą fazę terapii, która pokaże, czy dotychczasowe działania przyniosły zamierzony efekt

Kontrowersje wokół niestawiennictwa przed komisją śledczą

Zbigniew Ziobro znalazł się również w centrum uwagi mediów z powodu niestawienia się przed komisją śledczej ds. Pegasusa, badającej wykorzystanie tego oprogramowania w Polsce w latach 2015-2023. 4 listopada polityk po raz czwarty zignorował wezwanie, co skłoniło komisję do podjęcia zdecydowanych działań. Złożono wniosek do sądu o uchylnie immunitetu Zbigniewa Ziobry, co pozwoliłoby na jego przymusowe doprowadzenie przed komisję.

Przewodnicząca komisji, Magdalena Sroka, poinformowała, że Zbigniew Ziobro po raz drugi nie stawił się na posiedzeniu, nie przedstawiając żadnego usprawiedliwienia. Polityk nie pojawił się także 14 października, kiedy zaplanowano jego przesłuchanie po uzyskaniu opinii biegłego. Ekspert stwierdził, że stan zdrowia Ziobry pozwala na przesłuchanie pod warunkiem, że nie potrwa ono dłużej niż dwie godziny, ze względu na jego chorobę onkologiczną.