Ziobro znów nie stawił się przed komisją. Będzie doprowadzony – "żarty się skończyły"

To już czwarta nieobecność Zbigniewa Ziobry. Były Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości miał stawić się przed komisją w dniu 4 listopada o godzinie 10. Przesłuchanie miało dotyczyć zakupu i wykorzystania systemu Pegasus w Polsce.

Tomasz Trela , wiceszef komisji, w rozmowie z Polskim Radiem 24 potwierdził, że do dnia 3 listopada nie wpłynęło od polityka żadne usprawiedliwienie. W trakcie posiedzenia Trela wyraził frustrację wobec decyzji Ziobry, który jego zdaniem wybiera, kiedy i jakie instytucje ma ochotę traktować poważnie. "Pan Ziobro wybiera sobie instytucje, kiedy jest mu wygodnie lub niewygodnie" – powiedział, dodając, że w końcu będzie musiał stawić czoła komisji, niezależnie od okoliczności. Magdalena Sroka – szefa komisji zaproponowała złożenie wniosku do sądu o zatrzymanie Ziobry. Polityk za pomocą mediów społecznościowych potwierdził, że komisja podjęła decyzje i wystosowała wniosek o zatrzymanie Zbigniewa Ziobry i doprowadzenie na przesłuchanie przez policję. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.

Kara dla Zbigniewa Ziobry

Ziobro nie pojawił się przed sejmowymi śledczymi również 14 października, kiedy to jego przesłuchanie zaplanowano po wydaniu opinii biegłego, który uznał, że były minister może zeznawać, o ile przesłuchanie nie przekroczy dwóch godzin. Opinia biegłego została wydana w kontekście choroby onkologicznej, z którą zmaga się Ziobro.

"Niby komisja"

Komisja do spraw Pegasusa

Komisja śledcza do spraw Pegasusa ma na celu zbadanie legalności oprogramowania oraz ustalenie, jakie działania podejmowane były przez rząd, służby specjalne i policję do listopada 2023 roku. Do tej pory przesłuchania w ramach komisji odbyły się m.in. z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłego wicepremiera Ministerstwa Sprawiedliwości i polityka Suwerennej Polski Michała Wosia, czy byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołaja Pawlaka.