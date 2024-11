Zbigniew Ziobro przed rokiem dowiedział się, że ma raka przełyku, który dał już przerzuty. Były minister sprawiedliwości w zasadzie zniknął z medialnego świecznika, wycofał się z życia politycznego i poddał skomplikowanym operacjom. Stracił przełyk, a także części żołądka. Jak wyznawał, lekarze musieli zrobić dla niego nowy żołądek , który przymocowali mu do płuc. W jakim stanie były minister jest teraz? O tym w rozmowie z "Faktem" opowiedziała jego żona.

Zbigniew Ziobro w klinice w Warszawie. Przechodzi kolejne badania

– Mąż przez ostatnie dni przechodzi kolejne badania i konsultacje lekarskie. Z tego powodu był wczoraj (w środę 30 października) w laboratorium ALAB, a dziś (w czwartek 31 października) pojechał do Warszawy do Centrum Damiana na wizytę lekarską – powiedziała w rozmowie z "Faktem" Patrycja Kotecka-Ziobro. To właśnie podczas drugiej z tych wizyt byłego ministra zauważyli przechodnie.