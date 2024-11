Wcześniej kapitan Portugalczyków, który ustrzelił dublet, zapozował jeszcze do wspólnych selfie z reprezentantami Polski – na życzenie i ku wyraźnej ekscytacji tych ostatnich. CR7 o zdjęcie poprosili Piotr Zieliński, który w piątek pod nieobecność Roberta Lewandowskiego z powodu kontuzji był naszym kapitanem, oraz Nikola Zalewski. Do sieci wyciekły nagrania z tej sytuacji, a internauci nie zostawiają na polskich piłkarzach suchej nitki.

Grzmi po meczu Portugalia – Polska. Chodzi o zachowanie Polaków ws. Ronaldo

"Ten filmik pokazuje, co reprezentują sobą nasi piłkarze, to amatorzy "piłkarscy kelnerzy", wyobraźcie sobie kiedyś czekających po meczu na zdjęcie z kimkolwiek – Bońka, Młynarczyka, Smolarka, kompromitacja na boisku i poza nim!"; "Jak dzieci, brak słów, a jacy zadowoleni, że zrobili sobie fotki, nieważne, że dostali łomot"; "Fotka z Ronaldo to szczyt ich ambicji"; "Dobrze, że nie biegali za nim z telefonem po boisku" – czytamy w komentarzach na facebookowym profilu Meczyki Studio, którego dziennikarze również zarejestrowali tę scenę.

"Zieliński, kapitan reprezentacji Polski, zawodnik Interu, łączony z Liverpoolem, Barceloną, Atletico i Juve, po dostaniu w cymbał 5:1 czatuje jak gówniarz na fotkę z Cristiano Ronaldo . To właśnie jest kwintesencja mentalu i bezjajeczności tej zbieraniny kopaczy" – to z kolei jeden z bardziej kulturalnych wpisów w serwisie X.

Są też, choć nieliczne, głosy przeciwne. "Wielkie mi halo. Bo sobie zdjęcie zrobili. Mają do tego takie samo prawo jak my, przeciętni ludzie. Ale lepiej napisać, że żenada, zero pokory. Jakiej [...] pokory? Mieli mu dom posprzątać? Kiedy my ostatnio z Portugalią wygraliśmy? Takie są realia, Portugalia nie nasz szczebel. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie chciałby zrobić sobie zdjęcia ze znaną osobą. Tym bardziej, jak jest to Ronaldo/Messi/Lewandowski. Pamiątka na całe życie" – napisał jeden z użytkowników.