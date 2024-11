Ixelles to gmina w stołecznym okręgu Brukseli. Miejscowa policja została powiadomiona przez jednego z obywateli, że nie może się dodzwonić do swoich bliskich. Funkcjonariusze udali się na miejsce i nabrali podejrzeń, że coś jest nie tak. José P. (lat 54) nie chciał ich wpuścić do domu. Po półgodzinnych negocjacjach w końcu się poddał.