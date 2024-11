Dzisiejsze odrzucenie sprawozdania PiS to konsekwencja sierpniowej uchwały PKW . Wtedy Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że komitet wyborczy PiS korzystał z nielegalnie uzyskanych korzyści.

Sierpniowa uchwała nie uzyskała jednak statusu prawomocnej, PiS zaskarżyło ją do Sądu Najwyższego . Ten jeszcze się w sprawie nie wypowiedział, ale decyzja SN powinna być kwestią dni.

Przypomnijmy: w sierpniu PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS za wybory parlamentarne w 2023 r. Chodziło wtedy o sumę ok. 10 mln złotych. Ale już wtedy stało się jasne, że konsekwencją takiej decyzji będzie odrzucenie sprawozdania całej partii. I to do końca tej kadencji parlamentu.