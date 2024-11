W trzeciej minucie meczu zaczął się koszmar. Podanie Bena Doaka doszło do wbiegającego w pole karne Johna McGinna, który ładnym strzałem pokonał Łukasza Skorupskiego.

Polska zdołała odpowiedzieć dopiero w 59. minucie. Strzał Kamila Piątkowskiego był silny, był precyzyjny, był zachwycający. Pozostało dowieźć to 1:1 do końca. Nie udało się. Tuż przed końcem meczu Szkoci wbili nam drugą bramkę i to oni zagrają w barażach.