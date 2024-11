Fabienna Wiśniewska to najstarsza córka Michała Wiśniewskiego. Mamą 21-latki jest znana "Mandaryna". Obie panie wystąpiły ostatnio w programie "Azjia Express". Choć nie wygrały, to młoda gwiazda miała się spodobać w TVN. Stacja ponoć szuka dla niej kolejnej specjalnej roli. Pojawiły się głosy, że może zostać prowadzącą "You Can Dance".

Przypomnijmy: Michał Wiśniewski doczekał się w sumie sześciorga dzieci. Najmłodsi synowie: Falco Amadeus i Noël Cloé to owoce jego związku z obecną żoną – Polą Wiśniewską. Z Anną Świątczak piosenkarz ma dwie córki: Etiennette oraz Vivienne.

Najstarszymi pociechami są: Xavier i Fabienne. Ich mamą jest Marta "Mandaryna" Wiśniewska, która była pierwszą żoną lider Ich Troje. Dziś Xavier rozwija swoją karierę muzyczną, a jego siostra zaczęła występować w telewizji.

Fabienne Wiśniewska będzie dalej w TV?

W 4. edycji "Azji Express", której finał odbył się 17 listopada, uczestniczkami była mama z córką, czyli właśnie "Mandaryna" i Fabienne Wiśniewska. W odcinkach show TVN pokazały, że łączy je silna więź. "My z Fabką nadajemy na tych samych falach. Jesteśmy bardzo podobne" – powtarzała celebrytka.

Wykazały się też sporym dystansem do siebie i poczuciem humoru, które spodobało się widzom. "Córka Mandaryny świetna. Fajnie się na nie patrzyło" – pojawiły się głosy.

Ostatecznie Wiśniewskie zajęły 4. miejsce w "Azji Express". Teraz do mediów trafiły zaskakujące doniesienia. Być może córka gwiazdorskiej pary na dłużej pozostanie przed kamerami.

– TVN bardzo chce mieć jakiś pomysł na Fabienne Wiśniewską (...). Dziewczyna dobrze tańczy. Kto wie, może matka i córka trafią do "You can dance" – jedna jako jurorka, druga na backstage. Jedno jest pewne TVN widzi w Fabienne duży potencjał i będzie chciał ją zagospodarować – ujawniła osoba zza kulis w rozmowie z portalem shownews.pl.

Przypomnijmy: o tym, że Fabienne Wiśniewska kocha taniec mówiła sama w niedawnym wywiadzie dla naTemat:

– Moją największą pasją jest taniec. To właśnie taniec i muzyka grają w mojej duszy. Po pierwsze spełniam się dzięki temu, a po drugie pomaga mi to wyzbyć się negatywnych emocji. Wchodzę na salę i nie myślę o tym, co złe, co mnie przytłacza. Myślę tylko o tym, że muszę zrobić trening i że chcę zrobić go jak najlepiej. Moje skupienie jest wtedy nie w tej części problemowej życia, tylko w samorealizacji.

Choć zdarzało się, że chciała porzucić tę aktywność, to dzięki mamie udało jej się wytrwać. – Było dużo ciężkich momentów, w których chciałam zrezygnować z tańca, ale ponieważ i moja mama tańczy, nie pozwoliła mi na to. Zaciągała mnie na salę siłą, za co pod koniec dnia bardzo jej dziękuję, bo taniec jest jedną z ważniejszych rzeczy w moim życiu – dodała.

Poza tym Fabienne Wiśniewska rozwija także swoją "zajawkę" plastyczną – uczy się na ASP.

– W liceum zaczęłam się zastanawiać, na jakie studia mogłabym pójść. Wiedziałam, że na pewno odpadają kierunki typu zarządzanie albo prawo. To nie jestem ja. Rzeczywiście wymyśliłam sobie tę akademię, bo tata taty malował, ale także dlatego, że robił to dziadek, który wychowywał mnie i mojego brata. (...) Bardzo mi go brakuje – zwierzała się młoda artystka.