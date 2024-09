Mandaryna o rozstaniu z Michałem Wiśniewskim. Szanuję ją za szczerość

Co dziś robi Marta Wiśniewska?

Z Michałem Wiśniewskim są w dobrej komitywie, chociaż bywa burzliwie. – Bardzo kocha swoje dzieci, to nie ulega wątpliwości. Natomiast między nami relacje są różne. Siekiera raz wisi w powietrzu, raz topór jest zakopany. Ale to nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o nasze dzieci. I Michał je kocha, i ja. I to jest absolutnie najważniejsze – opowiadała Mandaryna w 2022 roku w podcaście "Ofeminin".

– To, że my czasem nie możemy się dogadać, to jednak staramy się, żeby nie miało to wpływu na nasze dzieci. One wiedzą, że miłość do nich jest po obu stronach. Mam wrażenie, że są bardzo mądre życiowo. Mają duży dystans do świata, ale też taką przyjemną otwartość – dodała.