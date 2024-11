Chłopiec w oknie życia. Matka ma określony czas na zmianę zdania

W rozmowie z portalem siedlce.eska.pl dyrektor Domu Dziecka "Pod Kasztanami" w Siedlcach wypowiedziała się na temat tego, co teraz czeka chłopca. Jak wskazała, matka mogłaby go jeszcze odzyskać, gdyby taką decyzję podjęła w ciągu sześciu tygodni.

– Jego mama ma sześć tygodni na zmianę decyzji. Gdyby się zdecydowała wrócić po dziecko, to może się zgłosić do nas, do sądu lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, by pozałatwiać wszelkie formalności – wyjaśniła Katarzyna Graniszewska w rozmowie z medium. Chociaż medycy podkreślają, że noworodek jest w dobrym stanie, to lekarzy niepokoi fakt, że dziecko prawdopodobnie przyszło na świat poza placówką medyczną.