Były senator PiS w rękach policji. Ścigano go listem gończym

Klaudia Zawistowska

W aldemar Bonkowski jest dobrze znany w Polsce. Był senatorem PiS, jednak to nie z tego go zapamiętano. Polityk wykazał się okrucieństwem, kiedy media obiegło nagranie, na którym widać, jak ciągnie psa przywiązanego do samochodu.