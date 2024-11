– Naprawdę zrobiłem wszystko, czego Radek Sikorski chciał. A on nie jest w stanie pogodzić się z tym obiektywnym sondażem. To mnie dziwi – powiedział Trzaskowski w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 .

"Dokładnie tak, jak chciał". Rafał Trzaskowski

Z opublikowanego w poniedziałek 18 listopada badania wynika, że Trzaskowski w pierwszej turze pokonuje kandydata PiS stosunkiem 40 do 28 procent, a w drugiej turze jego przewaga wynosi aż 57 do 43 procent. Radosław Sikorski wypada zdecydowanie gorzej – w pierwszej turze przegrywa z przedstawicielem PiS (28 do 30 procent), a w drugiej turze zyskuje przewagę 54 do 46 procent.