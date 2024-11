Choć Koalicja Obywatelska jeszcze nie wskazała oficjalnie swojego kandydata na prezydenta Polski, to wiele wskazuje na to, że może nim zostać obecny prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski . Jeśli ta decyzja się potwierdzi i Trzaskowski wygra wybory, warszawski ratusz stanie przed koniecznością zmiany swojego szefa.

Już teraz w KO mówi się o czterech potencjalnych następcach. W kuluarach wybrzmiewa, że to właśnie Ci politycy mają wystarczające doświadczenie i wsparcie wewnątrz partii, by podjąć się kierowania stolicą.

Cztery nazwiska na celowniku Koalicji Obywatelskiej

W czołówce kandydatów wybranych na miejsce Rafała Trzaskowskiego znaleźli się Aleksandra Gajewska, Barbara Nowacka , Marcin Kierwiński i Wioletta Paprocka-Ślusarska. To grono złożone z polityków o zróżnicowanym doświadczeniu i podejściu do zarządzania.

Jednak pomimo mocnych pozycji wymienionych kandydatek na pierwszy plan według nieoficjalnych doniesień wybija się dwójka innych kandydatów: Marcin Kierwiński i Wioletta Paprocka-Ślusarska. Mówi się, że to właśnie oni cieszą się największym poparciem wewnątrz partii i są postrzegani jako realni następcy Trzaskowskiego . Ich doświadczenie i bliskie relacje z Donaldem Tuskiem, liderem KO, mogą dać im przewagę nad pozostałymi kandydatkami.

Marcin Kierwiński – zaufany człowiek Donalda Tuska

Marcin Kierwiński od lat związany jest z Koalicją Obywatelską , ale nie tylko na poziomie lokalnym – ma na koncie także współpracę z instytucjami unijnymi. Jak pisaliśmy w naTemat.pl, Kierwiński na prośbę Donalda Tuska zdecydował się na opuszczenie stanowiska w Parlamencie Europejskim, by objąć funkcję pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi, co świadczy o jego zaangażowaniu i odpowiedzialności.

W roli pełnomocnika sprawdził się na tyle, że według nieoficjalnych doniesień Donald Tusk jest bardzo zadowolony z jego pracy. Jego potencjalna nominacja na kandydata do ratusza mogłaby więc liczyć na pełne wsparcie lidera KO.

Wioletta Paprocka-Ślusarska – prawa ręka Trzaskowskiego

Kolejną kandydatką, na którą stawia KO, jest Wioletta Paprocka-Ślusarska . W środowisku politycznym ceniona jest za organizację i strategiczne podejście, czego dowodem były jej działania podczas kampanii samorządowej w Warszawie oraz wyborów parlamentarnych w 2023 roku, kiedy to pełniła rolę szefowej sztabu KO. Choć jej działania często pozostawały w cieniu, jej wkład był zauważalny i został doceniony publicznie przez samego Donalda Tuska.

Pracując jako szefowa gabinetu prezydenta Warszawy, dobrze poznała specyfikę funkcjonowania stołecznego ratusza. Cieszy się również sporym zaufaniem lidera KO, a jej obecność w sztabie wyborczym Trzaskowskiego jest coraz bardziej prawdopodobna, jeśli zdecyduje się on na kandydaturę na urząd prezydenta RP.

Warszawski ratusz to decyzyjne serce stolicy

Warszawski ratusz to nie tylko miejsce, w którym zapadają decyzje o lokalnych inwestycjach, ale też symboliczne centrum polityczne i administracyjne stolicy Polski. Od lat sprawowanie urzędu prezydenta miasta przyciągało doświadczonych polityków i osobistości publiczne. Prezydent Warszawy decyduje nie tylko o kwestiach infrastruktury, ale także o sprawach związanych z edukacją, ochroną środowiska, czy polityką mieszkaniową. To stanowisko wymagające doświadczenia i determinacji, bo potrzeby miasta rosną, a mieszkańcy coraz aktywniej domagają się wprowadzania zmian.

Rafał Trzaskowski z sukcesem przyciągnął uwagę wyborców w stolicy, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych samorządowców w kraju. Jego poparcie i zaufanie, jakie zdobył przez lata w warszawskim ratuszu, mogą mu pomóc na poziomie ogólnokrajowym, gdyby zdecydował się na start w wyborach prezydenckich w 2025 roku. W przypadku ewentualnej wygranej Warszawa będzie potrzebować nowego lidera, zdolnego do utrzymania obecnego kursu, a zarazem gotowego do wprowadzania dalszych usprawnień i realizacji nowych projektów.

Ostateczna decyzja o kandydacie na nowego prezydenta Warszawy zapadnie jednak dopiero, gdy przyszłość Trzaskowskiego stanie się bardziej klarowna. Choć czwórka kandydatów wyłonionych przez KO różni się doświadczeniem i podejściem, to widać, że partia stawia na osoby, które zdążyły już pokazać swoją gotowość do działania, przez co nie będą się obawiały objęcia tak ważnego stanowiska, jakim jest bycie prezydentem Warszawy.