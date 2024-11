List Trzaskowskiego "do przyjaciół KO" pokazuje jedno: koniec czułych słówek do Sikorskiego

W walce o kandydaturę na prezydenta Polski pierwszy do ataku ruszył Rafał Trzaskowski, który w liście "do przyjaciół KO" wbił kilka szpilek Radosławowi Sikorskiemu. Chociaż na blisko dwóch stronach kartki A4 ani razu nie padło nazwisko szefa MSZ. Jeśli ktoś myślał, że prawybory w Koalicji Obywatelskiej będą przebiegały w miłej i rodzinnej atmosferze, ten raczej nie wie, na czym polega polityka. To nie jest czas na uściski dłoni. Nawet jeśli mówimy o politykach, którzy pochodzą z jednego obozu i łączy ich wspólny cel.