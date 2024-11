Pary miały do zrealizowania po trzy choreografie . Pierwszą rundę stanowiły tańce, które uczestnicy wybrali sobie sami spośród wszystkich zaprezentowanych już wcześniej w programie. I tak Żugaj postanowiła zatańczyć jive’a , Vanessa paso doble , a Zakościelny tango .

Do drugiej rudny to jurorzy wybierali styl, jakim mieli się popisać finaliści. Były to przeważnie te, które poszły im w show najgorzej. Parze numer 4, czyli Julii i Wojtkowi przypadł walc wiedeński, duecie z numerem 8 (Vanessa i Michał) quickstep, a trzecia finałowa para wykonała jive’a.