Jak pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung" u naszych sąsiadów uruchomiono " Niemiecki Plan Operacyjny". To tajny dokument strategiczny, które jasno określa rolę gospodarki w przypadku ataku Putina . Niekoniecznie ataku na Niemcy , chodzi również o zaostrzenie sytuacji w Ukrainie .

Plan jest realizowany przez niemiecką armię, Bundeswehrę, wraz z niemieckimi firmami . Nie chodzi już o samo bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa kraju. Ale Niemcy mają świadomość, że w razie czego to właśnie ich kraj stanie się gigantyczną bazą przesiadkową i głębokim zapleczem dla wojsk z całego świata.

Jak szykują się Niemcy?

Jak pisaliśmy, cały plan jest tajny, ale działania zmierzające do jego realizacji już nie. Stąd wiadomo, że Niemcy będą na przykład szkolić kierowców ciężarówek. Dlaczego? Bo zwrócili uwagę na to, że większość przedstawicieli tego zawodu pochodzi z Europy Wschodniej. Niemcy zorientowali się, że w razie wojny ci ludzie zostaną zagospodarowany przez armię, a im zabraknie transportowców.

Bundeswehra otwiera oczy

Już kilka miesięcy temu niemieckie wojsko i wywiad oszacowały, że za 4-5 lat Rosja będzie zdolna do zaatakowania wschodniej flanki NATO. Co gorsza: będzie chciała to zrobić.