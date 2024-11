W środę 20 listopada pogoda nas nie rozpieszcza i będzie dawała nam się we znaki. Przez Polskę wędrują kolejne fronty, przynosząc nam chmury, wiatr i opady. Z nieba poleje deszczem, ale w wielu rejonach zmieni się on w śnieg. Nad morzem możliwe są też burze. Najmocniej ma dziś padać na południowym zachodzie, centrum i na Pomorzu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że nad morzem śniegu spaść może naprawdę dużo. "Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm" – ostrzegają synoptycy.

W większości kraju temperatura nie przekroczy 3-5 stopni. Początkowo na wschodzie może być nieco cieplej, ale i tam się ochłodzi. Do tego wieje silny wiatr, zwłaszcza nad morzem i w górach.

Słowem: niemal w całym kraju ma dziś być zimno i mokro. Wiatr będzie obniżał temperaturę odczuwalną. Biomet ma być zdecydowanie niekorzystny. Wrażenie to potęguje bardzo niskie ciśnienie. W wielu miejscach kraju ma ono wynieść zaledwie ok. 970-980 hPa.

Za rogiem czai się zmiana pogody

Początek niedzieli (to oczywiście prognoza, więc do tego terminu nie ma się co ściśle przywiązywać) ma przywitać nas nawet 10 stopniami na zachodzie Polski. Na wschodzie będzie jeszcze lekko na plusie, ale w końcu zacznie się ocieplać. Wraz z ciepłem przyjdą też kolejne opady i wiatr. Opady mają być zmienne, nawet w nocy nie będzie mrozu.