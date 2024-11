34-letni trener zmarł na siłowni. "Zgon z przyczyn naturalnych"

Wszystko wydarzyło się na siłowni przy ul. Składowej w Gnieźnie w poniedziałek 18 listopada ok. godz. 15:30. 34-letni Przemysław Górnicki wykonywał swój stały trening, gdy nagle zasłabł i stracił przytomność. Na miejsce natychmiast wezwano karetkę, a ratownicy przez godzinę reanimowali mężczyznę. Niestety nie udało się go uratować.

– Przemek był bardzo pozytywną osobą, uśmiechniętą na co dzień. W 100 proc. poświęcił się pracy trenera oraz sam trenował na 100 proc. Praktycznie od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora można było go spotkać na siłowni. Każdy z nas się zastanawia, co było przyczyną jego śmierci, ale to pozostawmy do wyjaśnienia specjalistom. W mojej opinii na pewno ciężko pracował i trenował – mówi dziennikarzom O2.pl Mateusz, przyjaciel zmarłego. Data pogrzebu Przemysława Górskiego nie jest znana.