Dodaj tego łyżkę do miski z owsianką. Przepis prosty jak drut da ci płaski brzuch

O siemieniu lnianym mówi się coraz więcej. Od jakiegoś czasu nasiona te nazywa się nawet superfood, czyli produktem szczególnie istotnym dla naszego zdrowia. Wiele osób zastanawia się jednak, jak wprowadzić je na stałe do diety, tak by było smacznie. Odpowiedzią na to pytanie jest owsianka z siemieniem lnianym. Uczucie sytości i płaski brzuch – nie ma lepszego połączenia.