Rozmowa Tuska i Zełenskiego

Zełenski ponadto wyraził "wdzięczność premierowi Tuskowi za wykorzystanie jego rozległych osobistych kontaktów do orędowania za członkostwem Ukrainy w NATO i za dalsze wsparcie obronne". "Uzgodniliśmy, że zintensyfikujemy nasze osobiste zaangażowanie i spotkamy się przed końcem roku" – dodał prezydent Ukrainy.

W środę USA wydały specjalny alert bezpieczeństwa i zamknęły ambasadę

Rozmowa Tuska i Zełenskiego odbyła się w dniu, w którym ambasada USA w Kijowie przekazała, iż otrzymała konkretne informacje o potencjalnym poważnym ataku powietrznym 20 listopada. "Ambasada będzie zamknięta i zaleca obywatelom USA przygotowanie się do natychmiastowego schronienia się w przypadku ogłoszenia alarmu powietrznego" – przekazano w środowy poranek.

Chargé d’affaires RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz napisał w odniesieniu do tego: "Mamy dzisiaj dużo pracy w ambasadzie. Ps. Dziękujemy wszystkim za słowa troski".

W kolejny poście dodał jeszcze: "1001 dzień rosyjskiej inwazji nie różni się od dnia 1000, ani poprzednich. Codziennie atakowane są miasta i ich mieszkańcy, w Kijowie, Charkowie, etc. Ambasada zachęca, jak co dnia, do dbania o bezpieczeństwo i wsłuchiwania się w alarmy. Innych realiów w Ukrainie po prostu nie ma".