– Istotnie, po raz pierwszy ATACMS został użyty do ataku na terytorium Federacji Rosyjskiej . Atak przeprowadzono na obiekt w obwodzie briańskim, został on trafiony" – podało RBC-Ukraine, cytując źródło w Siłach Obronnych. Przekazano również, że cel został trafiony i zniszczony.

We wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził atak na arsenał w pobliżu Karaczewa. Według ukraińskich źródeł, ostrzał miał miejsce o godzinie 2:30 czasu lokalnego, a po nim doszło do 12 wtórnych eksplozji. W oficjalnym komunikacie nie podano jednak szczegółów dotyczących użytej broni.

Ukraina dostała pozwolenie na użycie broni

– To początek odchodzenia Zachodu od kunktatorskiej strategii w stosunku do wspierania Ukrainy. Skutecznie walczyć z przeciwnikiem można dwoma sposobami. Zwiększając swoje siły, by zrównoważyć przewagę wroga, albo redukując siły przeciwnika i w ten sposób doprowadzić do jakiegoś balansu – powiedział gen. Koziej.