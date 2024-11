Administracja prezydenta Joe Bidena pozwoli Ukrainie na użycie dostarczonej przez USA broni do uderzenia głęboko na terytorium Rosji – podał w niedzielę Reuters, powołując się na kilka źródeł. Z doniesień wynika, że Ukraina ma przeprowadzić pierwsze ataki dalekiego zasięgu w nadchodzących dniach przy użyciu pocisków ATACMS. Mają one zasięg około 300 km.

Ma to być odpowiedź na wysłanie na front żołnierzy z Korei Północnej , którzy wspierają wojska Władimira Putina . Chociaż Biały Dom nie chciał skomentować tych doniesień, zareagowała już Rosja.

USA pozwolą Ukrainie na użycie broni w Rosji. Kreml błyskawicznie reaguje

– Uderzenia amerykańskich rakiet w głąb rosyjskich regionów nieuchronnie doprowadzą do poważnej eskalacji, która grozi znacznie poważniejszymi konsekwencjami. Administracja Bidena nie może nie zrozumieć, że pozostawia drużynę Trumpa z problemem rozwiązania nie tylko konfliktu ukraińskiego, ale i jeszcze bardziej palący – zapobieżenie globalnej konfrontacji – stwierdził Słucki.

I dodał: – Biden najwyraźniej zdecydował się przejść do historii jako "Krwawy Joe". Jeśli dane ze źródeł publikacji się potwierdzą, będzie to oznaczać tylko jedno: bezpośredni udział Stanów Zjednoczonych w konflikcie w Ukrainie, co nieuchronnie będzie wiązało się z najostrzejszą reakcją Rosji, ze względu na zagrożenia, jakie zostaną stworzone dla naszego kraju.