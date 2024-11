Patriotyczne ławki wcale nie trafiły na śmietnik. Odkryto, co się z nimi stało

W 2022 roku media szeroko pisały o sprawie ławek w konturze Polski utrzymanych w biało-czerwonych barwach. To była akcja promocyjna BGK. Co się jednak stało z tymi instalacjami? Co ciekawe, znalazły one dość nietypowe zastosowanie.