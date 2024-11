Niż ma przynieść opady śniegu na południu i wschodzie Polski. Miejscami będzie można nawet powiedzieć o ataku zimy, gdyż warunki na drogach będą trudne. W wielu miejscach Polski będzie to pierwszy śnieg w tym sezonie na nizinach.

Także na północy Polski możliwe są przelotne, intensywne opady śniegu. To w tych regionach zacznie spływać bardzo zimne powietrze. W chłodnych, arktycznych masach powietrza mają powstawać chmury kłębiaste, które te opady wywołają. Początek weekendu to także silny spadek temperatury. Niż zacznie przesuwać się na południe od Polski, co wywoła to, że z północy zacznie do nas spływać arktyczne, bardzo chłodne powietrze. Szokujące ma być natomiast ocieplenie, jakiego możemy się spodziewać po weekendzie – podają Fani Pogody.