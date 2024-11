W czwartek rano, 21 listopada Warszawa obudziła się pod warstwą śniegu. Intensywne opady białego puchu to pierwszy epizod zimy w tym roku w stolicy, który znacznie utrudnił warszawiakom poruszanie się po mieście.

Posypywarki w akcji

Korki i utrudnienia w Warszawie

Poranne opady śniegu spowodowały korki na wielu kluczowych arteriach. Najtrudniej jeździ się obecnie na Trasie Toruńskiej od Głębockiej w stronę Wisły oraz w przeciwnym kierunku – na alei Armii Krajowej. Utrudnienia występują również na ulicach Pułkowej i Warszawskiej przy wjeździe od strony Łomianek oraz na S7 od Kasprzaka do Alej Jerozolimskich.

Mimo trudnych warunków służby informują, że na warszawskich ulicach jest stosunkowo spokojnie. Do godziny 7:20 nie odnotowano żadnych poważniejszych zdarzeń drogowych.

IMGW ostrzega

Choć dla warszawskich służb zima zaczyna się już w połowie października, to dzisiejsze opady są pierwszym poważnym testem w tym sezonie. Warto pamiętać, by dostosować prędkość do warunków na drodze i przygotować się na ewentualne opóźnienia.