Lidl na Black Week oferuje setki produktów rabatach nawet do 70 procent taniej – ogłosiła niemiecka sieć. Już od poniedziałku 25 listopada termorobot MC Smart SilverCrest z Wi-Fi o mocy 1200 W będzie można kupić w cenie 1799 złotych za zestaw. Do o 700 zł taniej niż w tradycyjnej ofercie.

Trzeba jednak aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i będzie można dostać to urządzenie – jak pisze sama sieć – w cenie "najtaniej w historii Lidla".

Termorobot MC Smart w Lidlu

Zestaw zawiera pokrywę, wkładkę do gotowania na parze, dużą, 4-5-litrową misę ze stali nierdzewnej, wkład z ostrzami, pokrywę z otworem do napełniania, miarkę, silikonową szpatułkę oraz nasadkę do ubijania.

Co jeszcze w Lidlu na Black Week?

W niemieckiej sieci znajdziemy też w najbliższym tygodniu wysokotemperaturowy piec do pizzy 1200 W SilverCrest za 179 zł za zestaw. To o 60 procent taniej. To urządzenie jest jednak dostępne wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Podsumowaniem promocji będzie jednak Black Friday, gdy rabaty są największe. Tym razem powinny zainteresować fanów kawy. 20-barowy, automatyczne ekspres do kawy Maestro Barista CMB100.101 od Zelmera można kupić stacjonarnie aż o 300 złotych taniej, w cenie 1199 zł za zestaw. Więcej o promocjach na Black Week można przeczytać na stronach Lidla.