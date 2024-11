Nowa gazetka Lidla. Oto przegląd najciekawszych ofert

W ofercie znajdziemy także codzienne niezbędniki do domu, jak płyn do płukania Silan XXL – 24,99 zł. Papier toaletowy Floralis XXL (40 rolek) – 24,99 zł, co daje 0,63 zł za rolkę. Warto zwrócić uwagę na promocję na żele pod prysznic – obejmuje wszystkie marki, a drugi, tańszy produkt można kupić z 50 proc. rabatem. Oferta obowiązuje od 18 do 23 listopada.