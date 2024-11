Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Od czwartku w Lidlu ruszają nowe promocje, które obejmują produkty spożywcze, artykuły codziennego użytku oraz świąteczne dekoracje. Na klientów czekają atrakcyjne zniżki na czekolady, mięso, warzywa, a także gwiazdy betlejemskie i zestawy prezentowe. To doskonała okazja, by zrobić tanie zakupy i przygotować się na nadchodzący grudzień!

Nowe promocje w Lidlu. W to warto się zaopatrzyć Fot. Andrzej Zbraniecki/East News/Lidl

Reklama.

Od czwartku, 21 listopada, w Lidlu czekają nowe promocje, dzięki którym można zakupić wiele produktów w atrakcyjnych cenach. W nowej gazetce od razu rzuca się w oczy oferta na czekolady Milka. Promocja "2+1 za grosz" obejmuje wszystkie czekolady o gramaturze 250-300 gramów. Produkty można dowolnie mieszać, a trzeci, najtańszy, otrzymamy za symboliczny grosz.

Posiadacze Karty Lidl Plus mają również okazję taniej kupić schab wierzchowy bez kości – po zeskanowaniu karty cena obniżona jest o 41 proc., co oznacza, że za kilogram zapłacimy 9,99 zł. Z kartą Lidl Plus taniej kupimy także mrożone pizze marki Chef Select – drugi tańszy produkt kosztuje o 50 proc mniej. Można miksować. W promocji są również wszystkie mrożone warzywa marki Freshona. W ich przypadku, drugi tańszy produkt w ramach tej samej marki również kosztuje 50 proc. mniej.

Reklama.

W sekcji owoców i warzyw na promocji znajdziemy brokuły w cenie 3,99 zł za 500 gramów. Promocją objęte są też kiwi, które kupimy za 0,99 zł za sztukę, czyli o połowę taniej.

Taniej będzie można kupić również pieluchy. Wszystkie pantsy Lupilu Premium objęte są promocją – drugi tańszy produkt kosztuje 50 proc. mniej. W ramach promocji można dowolnie łączyć różne rodzaje. Od czwartku w ofercie dostępne będą także zestawy prezentowe, co daje możliwość zakupu pierwszych podarunków dla bliskich na grudzień.

Co do domu od Lidla?

W niemieckiej sieci dostępne będą już gwiazdy betlejemskie, jeśli ktoś chce już poczuć atmosferę świąt w swoim domu. Dostępna będzie w trzech rozmiarach - mini o średnicy doniczki 6 cm za 5,99 zł za sztukę, ale dostępna jest też promocja "3+1", czyli czwarta sztuka jest za darmo. Rozmiar standard czyli doniczka o średnicy 12 cm kosztuje 14,99 zł lub można skorzystać z okazji "2+1" i trzecią roślinę otrzymać gratis. Ostatni rozmiar to maxi, gdzie średnica doniczki ma 17 cm a wysokość to około 42 cm. Jej cena to 24,99 zł. Wymienione ceny, jak można przeczytać w gazetce są poza promocją.

Reklama.

W kategorii produktów do domu warto zwrócić uwagę na promocję na ręcznik papierowy XXL marki Florays – przy zakupie dwóch sztuk jedna kosztuje 9,99 zł. Aby aktywować zniżkę, należy zeskanować Kartę Lidl Plus przy kasie. W obniżonej cenie znajdziemy również proszek do prania kolorów XXL marki Persil, który kosztuje 63,99 zł.

Gazetka obowiązuje od czwartku 21 listopada do soboty 23 listopada.

: