Wybrali się do miasteczka ze "Stamtąd"... i wrócili. To miejsce wygląda straszniej niż w serialu

Fani "Stamtąd" nigdy nie chcieliby trafić do miasteczka, w którym utknęli bohaterowie przebojowego serialu. Znalazła się jednak grupa śmiałków, która odwiedziła to miejsce. Na żywo prezentuje się straszniej niż w serialu. I to pomimo tego, że nie ma tam potworów. Gdzie kręcono zdjęcia do następcy "Zagubionych"?