Na razie produkcja "Wednesday" nie ujawniała, kogo dokładnie zagra Lady Gaga. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, licząc na to, że wkrótce zostaną ujawnione szczegóły dotyczące jej roli. Pewne jest, że Gaga przebywa na planie w Irlandii , gdzie kręci sceny do nowego sezonu.

Lady Gaga w "Wednesday"

Jak informowaliśmy w naTemat.pl kilka dni temu, w sieci pojawiła się wiadomość, że Lady Gaga (właściwie Stefani Germanotta) wystąpi w drugim sezonie "Wednesday" u boku Jenny Ortegi. Fani domagali się tego już od momentu szaleństwa, jakie wywołał pierwszy sezon serialu, szczególnie po odcinku, w którym Wednesday tańczy do utworu "Goo Goo Muck" The Cramps. Wtedy to pojawił się pomysł, by w serialu usłyszeć szybszą wersję piosenki "Bloody Mary" Lady Gagi. Wkrótce stało się to jednym z największych trendów w mediach społecznościowych w 2022 roku. Użytkownicy Instagrama i TikToka chętnie dzielili się swoimi wykonaniami choreografii do tego hitu.