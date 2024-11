21 tys. "na rękę". Szukają Polaków. "Najbardziej pożądany kraj"

Unia Europejska przekazała Danii wiele miliardów euro na rozbudowę hal do produkcji farmaceutycznej. To szansa nie tylko dla Duńczyków, lecz także dla Polaków, którzy szukają pracy za granicą.

– Dania jest najbardziej pożądanym krajem w Skandynawii pod względem finansowym. Aktualnie oferty pracy, które my posiadamy, dotyczą spawaczy. Zapotrzebowanie na nich jest cały czas. Spawacze, których rekrutowaliśmy na początku, to spawacze tig. Są to pracownicy potrafiący spawać rury w przemyśle farmaceutycznym – stwierdził Karol Sternal, prezes agencji rekrutacyjnej SternJob w rozmowie z o2 .pl.

Ile zarobi polski spawacz w Danii?

To oczywiście zależy od doświadczenia i liczby wyrobionych godzin. Stawka brutto to 170,00 koron duńskich (DKK) za godzinę. Łącznie z nadgodzinami, przy pracy w godzinach od 6:00 do 18:00, stawka ta wynosi od poniedziałku do piątku 187,96 DKK (108 zł), w soboty 239,25 DKK (137,47 zł), zaś w niedziele 276,96 DKK (159,14 zł). Jak przekazał Karol Sternal, średnia stawka godzinowa – dla osoby pracującej od poniedziałku do soboty – wynosi około 196,51 DKK.