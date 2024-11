Takich podwyżek jeszcze w IKEA Polska nie było! O tyle wzrosną płace od stycznia 2025 roku

Pracownicy IKEA Polska będą mieli lepsze wynagrodzenie od stycznia 2025 roku. Ich pensje mają wzrosnąć średnio aż o 12 procent, co oznacza, że będzie to największy wzrost wynagrodzeń w historii. Taką informację przekazał Rafał Wąsala, lider "Solidarności" w sklepie Ikea w Katowicach. Był on jednym z negocjatorów rozmów z pracodawcą.