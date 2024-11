Magdzie Gessler dostało się od widzów. Afera po "Kuchennych rewolucjach"

Widzimy na nim, jak ekipa knajpy przyrządza winegret, przygotowując go bez czepków i w większości bez rękawiczek. Jednak najwięcej krytyki dostała za to Magda Gessler . Widać bowiem, że słynna restauratorka próbowała sosów bez rękawiczek, ale nawet bez użycia łyżki.

Miała prosty sposób na degustację – wkładała do miski palec, który potem wędrował do ust. Potem dłonie przecierała chusteczką. Co ciekawe, kolejnego dnia podczas gotowania ekipa restauracji miała już rękawiczki, ale Magda Gessler próbowała ich sosów w ten sam sposób, korzystając z łyżki raczej sporadycznie, co możecie zobaczyć tutaj.