Tomasz Szmydt dostał azyl na Białorusi

Szmydt pracuje dla białoruskiej propagandy

Szmydt w Polsce uchodził za dość dziwną osobę. – Dla mnie on był po prostu dziwny. Miałem wrażenie, że to człowiek wycofany. Był trochę przepraszający, że żyje. Bardzo mnie zdziwiło, jak się dowiedziałem, że on uciekł na Białoruś – mówił w rozmowie z naTemat.pl nasz rozmówca, który chciał zachować anonimowość. Był to jeden z parlamentarzystów.